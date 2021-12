Biagio e Miriana: una dichiarazione importante cambia le sorti dei due concorrenti (Di domenica 26 dicembre 2021) Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan tornano ad affrontare un argomento importante. Le dichiarazioni del gossipparo più amato d’Italia cambiano le sorti della coppia Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan tornano a confrontarsi sul loro rapporto e sulle recenti dinamiche che li hanno portati a mettere in discussione non solo i loro sentimenti ma, soprattutto, la veridicità delle loro azioni. A seguito del messaggio aereo dei fan a favore di Miriana, l’ex di Non E’ La Rai inizia a nutrire dubbi su Biagio. Il concorrente, però, dichiara di essere deluso e amareggiato dall’improvviso cambio di rotta di Miriana e la taccia di avere poca personalità. Iniziano, così, una serie di litigi e polemiche che, proprio oggi, sembrano ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 dicembre 2021)D’Anelli eTrevisan tornano ad affrontare un argomento. Le dichiarazioni del gossipparo più amato d’Italiano ledella coppiaD’Anelli eTrevisan tornano a confrontarsi sul loro rapporto e sulle recenti dinamiche che li hanno portati a mettere in discussione non solo i loro sentimenti ma, soprattutto, la veridicità delle loro azioni. A seguito del messaggio aereo dei fan a favore di, l’ex di Non E’ La Rai inizia a nutrire dubbi su. Il concorrente, però, dichiara di essere deluso e amareggiato dall’improvviso cambio di rotta die la taccia di avere poca personalità. Iniziano, così, una serie di litigi e polemiche che, proprio oggi, sembrano ...

Advertising

Frances18647641 : RT @commentandovi: BIAGIO, GIANMARIA E MIRIANA CONTRO KATIA FINALMENTEEEE LI AMO. #gfvip - turututiti : RT @ironia_gfvip: “Devi sapere che Biagio è un uomo che ha fatto soffrire tutte le donne con cui è stato e se decidi di continuare a freque… - CarsteiSilvia : RT @strapazzami56: Biagio come Nicola viene preso in considerazione solo per Miriana quando in realtà è un ragazzo molto simpatico e piacev… - saggioilmatto : RT @GioCellRed: Ok ho appena visto questo video e devo dire che Biagio è ancora peggio di quanto si possa pensare: entrato con il solo scop… - ironia_gfvip : “Devi sapere che Biagio è un uomo che ha fatto soffrire tutte le donne con cui è stato e se decidi di continuare a… -