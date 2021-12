Basket, Serie A1 2021/2022 13^ giornata: programma, date, orari e tv (Di domenica 26 dicembre 2021) Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Una giornata pesantemente condizionata dagli effetti del Covid, dato che delle otto partite in programma, al momento in cui si sta scrivendo se ne giocheranno solo tre. Niente Olimpia Milano-Virtus Bologna, quindi, rinviata a data da destinarsi. Rimangono in programma Reggio Emilia-Tortona e Brindisi-Pesaro, domenica 26 dicembre, mentre il giorno successivo si giocherà Treviso-Brescia. Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforma sulle quali poter vedere in diretta le partite. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della tredicesimadellaA1di. Unapesantemente condizionata dagli effetti del Covid, dato che delle otto partite in, al momento in cui si sta scrivendo se ne giocheranno solo tre. Niente Olimpia Milano-Virtus Bologna, quindi, rinviata a data da destinarsi. Rimangono inReggio Emilia-Tortona e Brindisi-Pesaro, domenica 26 dicembre, mentre il giorno successivo si giocherà Treviso-Brescia. Di seguito, ildel weekend; tra parentesi, le piattaforma sulle quali poter vedere in diretta le partite. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA ...

