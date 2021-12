Australian Open, Tiley: “Sono sicuro che Nadal giocherà” (Di domenica 26 dicembre 2021) Rafael Nadal non gioca un match ufficiale dallo scorso agosto (secondo turno torneo Atp 500 di Washington). La sua partecipazione agli Australian Open, già ostacolata dall’infortunio al piede sinistro, è stata messa ancora più a rischio la settimana scorsa. Il maiorchino infatti, tornato in Spagna dall’esibizione di Abu Dhabi, è risultato positivo al Covid-19. Craig Tiley, direttore del primo Slam stagionale, si è espresso sulla possibilità che lo spagnolo giochi a Melbourne: “Sono sicuro che Nadal giocherà gli Australian Open”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Rafaelnon gioca un match ufficiale dallo scorso agosto (secondo turno torneo Atp 500 di Washington). La sua partecipazione agli, già ostacolata dall’infortunio al piede sinistro, è stata messa ancora più a rischio la settimana scorsa. Il maiorchino infatti, tornato in Spagna dall’esibizione di Abu Dhabi, è risultato positivo al Covid-19. Craig, direttore del primo Slam stagionale, si è espresso sulla possibilità che lo spagnolo giochi a Melbourne: “chegli”. SportFace.

