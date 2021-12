Aito M5 | la prima auto di Huawei | colosso cinese dell' elettronica

(Di domenica 26 dicembre 2021)M5 è ladi, ile telecomunicazioni. Si tratta di un Suv elettrico , che arriverà sul mercato. Non è un'elettrica al 100%, perché dotata di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Aito prima

QN Motori

M5 è laauto di Huawei , il colosso cinese delle telecomunicazioni. Si tratta di un Suv elettrico , che arriverà sul mercato cinese. Non è un'auto elettrica al 100%, perché dotata di un ...Huawei presenta il suo primo SUV elettrificato . Il progetto si chiamaM5 e sarà disponibile sul mercato cinese a partire dal prossimo mese di febbraio. Il nuovo modello sarà lavettura a montare Harmony OS , il sistema operativo realizzato da Huawei per tutta ...