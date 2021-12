Tragedia a Niscemi: auto finisce contro un pilastro morti e feriti (Di sabato 25 dicembre 2021) Tragedia a Niscemi a Natale: auto finisce contro un pilastro, morti tre ragazzi sono morti nella notte in un incidente sulla strada provinciale 11 Tragedia a Niscemi: auto finisce contro un pilastro. Tre giovani sono morti nella notte in un incidente sulla strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, all’uscita di Niscemi, nel Nisseno. Si tratta Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 dicembre 2021)a Natale:untre ragazzi sononella notte in un incidente sulla strada provinciale 11un. Tre giovani sononella notte in un incidente sulla strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, all’uscita di, nel Nisseno. Si tratta

Advertising

andreastoolbox : Tragedia nella notte a Niscemi, tre ragazzi morti in un incidente stradale, un quarto ferito grave - Rai News… - infoitinterno : Auto contro un pilastro a Niscemi, morti tre ragazzi: tragedia di Natale sulle strade siciliane - infoitinterno : Tragedia di Natale a Niscemi: auto finisce contro un pilastro, morti tre ragazzi - DirettaSicilia : Tragedia di Natale in Sicilia, muoiono tre giovani incidente - - Connie_Gdl : RT @CiaoKarol: Tragedia a Caltanissetta nella notte di Natale. Tre ragazzi morti in un incidente stradale: Tre giovani sono morti nella not… -