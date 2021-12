Traffico Roma del 25-12-2021 ore 10:30 (Di sabato 25 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e buon natale dalla redazione poco è cambiato rispetto al precedente collegamento continuano Infatti a mantenersi scorrevoli tratti autostradali ricordiamo che fino alle 22 e mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate mezza non potranno circolare stesso divieto domani dalle 9 alle 22 scorrevoli anche il raccordo è la tangenziale incidente invece in via di Torrevecchia all’incrocio con via Montebruno prudenza alle 11 in piazza San Pietro tradizionale cerimonia Urbi et Orbi possibili disagi al Traffico nell’area durante la flusso e deflusso dei fedeli parziale chiusura di Piazza Cavour a divieto di transito da via Cicerone a via Vittoria Colonna in quest’ultima direzione deviate le linee bus di zona è sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico il servizio bus e metro Sara ti volgi sino alle 13 per poi riprendere dalle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e buon natale dalla redazione poco è cambiato rispetto al precedente collegamento continuano Infatti a mantenersi scorrevoli tratti autostradali ricordiamo che fino alle 22 e mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate mezza non potranno circolare stesso divieto domani dalle 9 alle 22 scorrevoli anche il raccordo è la tangenziale incidente invece in via di Torrevecchia all’incrocio con via Montebruno prudenza alle 11 in piazza San Pietro tradizionale cerimonia Urbi et Orbi possibili disagi alnell’area durante la flusso e deflusso dei fedeli parziale chiusura di Piazza Cavour a divieto di transito da via Cicerone a via Vittoria Colonna in quest’ultima direzione deviate le linee bus di zona è sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico il servizio bus e metro Sara ti volgi sino alle 13 per poi riprendere dalle ...

Advertising

zazoomblog : Traffico Roma del 25-12-2021 ore 09:30 - #Traffico #25-12-2021 #09:30 - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1, rallentamenti per traffico intenso tra #Firenze sud e #Incisa-#Reggello in direzione… - in_appennino : RT muoversintoscan '??In #A1, code a tratti per traffico intenso tra #Firenze sud e #Incisa-#Reggello in direzione… - zazoomblog : Traffico Roma del 25-12-2021 ore 08:30 - #Traffico #25-12-2021 #08:30 - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma… -