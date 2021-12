Sturridge è stato condannato per non aver pagato la ricompensa per il ritrovamento del suo cane (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Un tribunale di Los Angeles ha ordinato all'ex attaccante del Liverpool, Daniel Sturridge, di pagare i 30 mila dollari di ricompensa che aveva promesso a chi gli averse restituito il suo cane, Lucci, sottratto dalla sua abitazione nel 2019. L'animale, un volpino di Pomerania, era stato riportato dal rapper Foster Washington, in arte Killa Fame, che si è poi rivolto alla giustizia per far valere i suoi diritti dopo che non è stato pagato. All'epoca il 32enne attaccante inglese di origini giamaicane, di fronte al rapimento del suo cane, aveva lanciato un appello promettendo che avrebbe "pagato qualsiasi cifra a chiunque me lo riporti indietro, 20 mila, 30 mila dollari". Nel giro di 48 ore gli era stato restituito dopo che Washington aveva ... Leggi su agi (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Un tribunale di Los Angeles ha ordinato all'ex attaccante del Liverpool, Daniel, di pagare i 30 mila dollari diche aveva promesso a chi gli averse restituito il suo, Lucci, sottratto dalla sua abitazione nel 2019. L'animale, un volpino di Pomerania, erariportato dal rapper Foster Washington, in arte Killa Fame, che si è poi rivolto alla giustizia per far valere i suoi diritti dopo che non èpagato. All'epoca il 32enne attaccante inglese di origini giamai, di fronte al rapimento del suo, aveva lanciato un appello promettendo che avrebbe "pagato qualsiasi cifra a chiunque me lo riporti indietro, 20 mila, 30 mila dollari". Nel giro di 48 ore gli erarestituito dopo che Washington aveva ...

Advertising

Lorenzored17 : Sturridge è conosciuto per: -La sua esultanza -Essere stato squalificato per scommesse -Essere tirchio Motivi calci… - infoitsport : Sturridge è stato condannato per non aver pagato la ricompensa per il ritrovamento del suo cane - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Italia: ?? #Sturridge è stato condannato per non aver pagato la ricompensa ?? per il ritrovamento del suo cane ?? ?? - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: ?? #Sturridge è stato condannato per non aver pagato la ricompensa ?? per il ritrovamento del suo cane ?? ?? - telodogratis : Sturridge è stato condannato per non aver pagato la ricompensa per il ritrovamento del suo cane -