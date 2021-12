(Di sabato 25 dicembre 2021) La denuncia via immagini diè stata rilanciata anche da Fanpage.it e adesso da Luce!. 'Il supporto è stato enorme. E, nonostante non abbia saputo niente dalla direzione né in forma ...

Advertising

Luce_news : Se l’università è inaccessibile in carrozzina. La battaglia dello studente Silverio Missaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : università inaccessibile

Luce

...nel suo appartamento a Cosenza non è la stessa che gli si presenta all'interno della sua. ma l'impianto è risultato pericoloso ed è attualmente', dice. 'Per rientrare a casa, ...... cominciando dal sistema scolasticoai non ricchi perché interamente privatizzato. ...alle banche che gli hanno erogato il prestito scolastico per accedere alle prestigiosedi ...