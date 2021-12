Advertising

sportli26181512 : Ibrahimovic e gli auguri di Natale con il dito medio: L'attaccante del Milan ha scelto uno scatto ben poco natalizi… - OdeonZ__ : La famiglia di CR7, i balletti a casa Immobile, il dito medio di Ibra: gli auguri delle star dello sport… - giornali_it : La famiglia di CR7, i balletti a casa Immobile, il dito medio di Ibra: gli auguri delle star dello sport… - sportli26181512 : Ibra, i 'soliti' auguri di Natale: i post più provocatori di sempre firmati Zlatan. FOTO: Per il quarto Natale di f… - sportli26181512 : La famiglia di CR7, i balletti a casa Immobile, il dito medio di Ibra: gli auguri delle star dello sport: La famigl… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic gli

ROMA - Il solito. Anche a Natale l'attaccante svedese si mette in evidenza con degli auguri ben poco convenzionali. Ci sono i giocatori che pubblicano foto di famiglia, scatti con la dolce metà o con i ...Per il quarto Natale di filaha scelto il dito medio per fareauguri sui suoi social. Ecco i post precedenti dell'attaccante rossonero, tutti in puro stile ...Tra gli argomenti più divisivi in casa Milan non si può non citare il nome di Zlatan Ibrahimovic: che ci crediate o meno, infatti, la presenza e il ruolo dello svedese in ...Zlatan Ibrahimovic non smette mai di sorprendere, neanche il giorno di Natale. Il noto attaccante del Milan, con un passato di valore tra Juventus, Inter, Barcellona e Psg, ha divulgato un'immagine ir ...