#6 consigli per prendersi cura dei propri occhi (Di sabato 25 dicembre 2021) Secondo una ricerca condotta dalla rivista scientifica britannica The Lancet, nel 2020 sono salite a 1,1 miliardi le persone con un problema alla vista e la cifra potrebbe raggiungere gli 1,8 miliardi entro il 2050. Soprattutto, in molti casi i difetti visivi avrebbero potuto essere evitati con una corretta prevenzione, sottolineando quindi l’importanza di inserire la salute degli occhi tra le principali preoccupazioni dal punto di vista sanitario a livello globale. Per questo, Fabbricatorino, marchio storico per l’occhialeria made in Italy di alta qualità, condivide 6 consigli per prendersi cura della salute dei propri occhi: dai modi per ridurre l’affaticamento oculare fino alla scelta delle lenti e delle montature più adatte alle proprie ... Leggi su nonewsmagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) Secondo una ricerca condotta dalla rivista scientifica britannica The Lancet, nel 2020 sono salite a 1,1 miliardi le persone con un problema alla vista e la cifra potrebbe raggiungere gli 1,8 miliardi entro il 2050. Soprattutto, in molti casi i difetti visivi avrebbero potuto essere evitati con una corretta prevenzione, sottolineando quindi l’importanza di inserire la salute deglitra le principali preoccupazioni dal punto di vista sanitario a livello globale. Per questo, Fabbricatorino, marchio storico per l’aleria made in Italy di alta qualità, condivide 6perdella salute dei: dai modi per ridurre l’affaticamento oculare fino alla scelta delle lenti e delle montature più adatte allee ...

