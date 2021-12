Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 09:15 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Viabilità DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 09.05 MARCO CILUFFO BENTROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULLA VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SEMPRE VERSO IL RACCORDO SONO DUE GLI INCIDENTI OCCORSI SULL AUTOSTRADA FIRENZE Roma CON CODE IN PROSSIMITA’DI ATTIGLIANO E TRA FABBRO E ORVIETO SCENDENDO SEMPRE SULL A1 Roma NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI NAPOLI PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SU LE MAGGIORI ARTERIE DELLA Regione COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE A Roma ANCHE OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN FASCIA VERDE. IL DIVIETO, DALLE 7:30 ALLE 20: 30, È PER MOTO E MOTORINI EURO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)DEL 24 DICEMBREORE 09.05 MARCO CILUFFO BENTROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SEMPRE VERSO IL RACCORDO SONO DUE GLI INCIDENTI OCCORSI SULL AUTOSTRADA FIRENZECON CODE IN PROSSIMITA’DI ATTIGLIANO E TRA FABBRO E ORVIETO SCENDENDO SEMPRE SULL A1NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI NAPOLI PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SU LE MAGGIORI ARTERIE DELLACOMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE AANCHE OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN FASCIA VERDE. IL DIVIETO, DALLE 7:30 ALLE 20: 30, È PER MOTO E MOTORINI EURO ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #24-12-2021 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Appia (Re di Roma-Colli Albani) - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2021 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #23-12-2021 - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Nomentana tra Via del Casale di San Basilio e Gra - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via dei Settebagni tra Viale Franco Arcalli e Via della Bufalotta -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Beve in un bar, afferra un coltello e tenta di andarsene senza pagare ...una consumazione in un esercizio di via Roma, si è impossessato di un coltello, tentando di allontanarsi senza saldare il conto. Intervenuto il personale del reparto Pronto intervento e viabilità ...

Nepi, 3 milioni di euro da spendere in opere pubbliche Altra ingente somma sarà messa a disposizione sul versante viabilità, con l'istallazione di tre ... quello che precede la zona residenziale Colle Lidia, e infine un'ultima rotatoria su via Roma, all'...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2021 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...una consumazione in un esercizio di via, si è impossessato di un coltello, tentando di allontanarsi senza saldare il conto. Intervenuto il personale del reparto Pronto intervento e...Altra ingente somma sarà messa a disposizione sul versante, con l'istallazione di tre ... quello che precede la zona residenziale Colle Lidia, e infine un'ultima rotatoria su via, all'...