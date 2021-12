Temptation Island: Alessandro Autera si sposa? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alessandro Autera si è fatto conoscere al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, programma al quale aveva preso parte con la sua ormai ex fidanzata Jessica. Ora che ha ritrovato l’amore con Carlotta Adacher, però, sembra fare sul serio e, infatti, ha già parlato di matrimonio! Nella decima edizione di Temptation Island tra i concorrenti che il pubblico ha avuto modo di conoscere c’era anche Alessandro Autera. Il ragazzo aveva preso parte al programma per volere della sua fidanzata Jessica Mascheroni, stufa del fatto che il compagno fosse concentrato solo su se stesso. Nel villaggio, in effetti, Autera si era sempre preoccupato solo del suo fisico e della sua alimentazione, dimenticando i motivi per i quali era ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 24 dicembre 2021)si è fatto conoscere al pubblico per la sua partecipazione a, programma al quale aveva preso parte con la sua ormai ex fidanzata Jessica. Ora che ha ritrovato l’amore con Carlotta Adacher, però, sembra fare sul serio e, infatti, ha già parlato di matrimonio! Nella decima edizione ditra i concorrenti che il pubblico ha avuto modo di conoscere c’era anche. Il ragazzo aveva preso parte al programma per volere della sua fidanzata Jessica Mascheroni, stufa del fatto che il compagno fosse concentrato solo su se stesso. Nel villaggio, in effetti,si era sempre preoccupato solo del suo fisico e della sua alimentazione, dimenticando i motivi per i quali era ...

