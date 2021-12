Spider-Man: No Way Home supera gli 800 milioni, primo incasso di Hollywood del 2021 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con oltre 800 milioni di incasso nel mondo, Spider-Man: No Way Home diventa il primo incasso di Hollywood del 2021. Volando gli incassi di Spider-Man: No Way Home. Con 813,9 milioni di incassi globali, il cinecomic Sony/Marvel diventa il primo incasso di Hollywood del 2021. Al botteghino internazionale, Spider-Man: No Way Home ha incassato 34,8 milioni di dollari nella giornata di mercoledì, in calo di appena il 10% rispetto a martedì. l'incasso complessivo ammonta a 457,4 milioni, permettendo al film di difendere il sesto posto assoluto per il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con oltre 800dinel mondo,-Man: No Waydiventa ildidel. Volando gli incassi di-Man: No Way. Con 813,9di incassi globali, il cinecomic Sony/Marvel diventa ildidel. Al botteghino internazionale,-Man: No Wayha incassato 34,8di dollari nella giornata di mercoledì, in calo di appena il 10% rispetto a martedì. l'complessivo ammonta a 457,4, permettendo al film di difendere il sesto posto assoluto per il ...

