Skriniar: «Esperienza all’estero? Mai dire mai ma all’Inter sto bene. Su Conte, Inzaghi e lo scudetto…» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Milan Skriniar ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera: le dichiarazioni del difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Le dichiarazioni del difensore dell’Inter. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PASSAGGIO ALLA DIFESA A 3 – «Giampaolo spiega tutto, devi tenere la linea al millimetro, guardare i compagni: mi ha insegnato tanto. Spalletti giocava più o meno nello stesso modo. Conte un martello, ti inculca la mentalità vincente, la assimili pure se non vuoi. Inzaghi è come un compagno di squadra, ci capisce, ci parla, scherza e ride con noi. Con Conte si scherzava sì, ma di più quando avevamo già vinto lo scudetto». CON Inzaghi PIU’ LIBERI – «Sono d’accordo, si vede in campo. Come terzo di difesa mi trovo anche ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Milanha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera: le dichiarazioni del difensore dell’Inter Milanha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Le dichiarazioni del difensore dell’Inter. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PASSAGGIO ALLA DIFESA A 3 – «Giampaolo spiega tutto, devi tenere la linea al millimetro, guardare i compagni: mi ha insegnato tanto. Spalletti giocava più o meno nello stesso modo.un martello, ti inculca la mentalità vincente, la assimili pure se non vuoi.è come un compagno di squadra, ci capisce, ci parla, scherza e ride con noi. Consi scherzava sì, ma di più quando avevamo già vinto lo scudetto». CONPIU’ LIBERI – «Sono d’accordo, si vede in campo. Come terzo di difesa mi trovo anche ...

Advertising

ParmeshSriv : RT @90ordnasselA: “Farebbe un’esperienza all’estero? Il rinnovo?” “Una nuova esperienza all’estero non è mai male,ma all’Inter e a Milano… - 90ordnasselA : “Farebbe un’esperienza all’estero? Il rinnovo?” “Una nuova esperienza all’estero non è mai male,ma all’Inter e a M… - marco_rogerio_ : @Il_Mago_KK Allegri ha parlato di esperienza a vincere. Questo è. Una cazzata. La sua. Come al solito. Cosa hanno v… -