Manila Nazzaro | l’errore “imperdonabile” al GF Vip 6 | “Non si fa”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Coi nuovi arrivati nella Casa gli equilibri si sono un po’ sconvolti al GF Vip 6. Ma c’è pure chi non vuole saperne come: l’ex Miss Italia ha svelato a Manuel Bortuzzo che non riesce proprio a simpatizzare coi nuovi coinquilini, ammettendo di non aver neppure voglia di provare a legare con loro. Inizia infatti ad accusare la mancanza dei gieffini che l’hanno accompagnata sin dall’inizio in questo percorso e infatti ha persino pianto per l’uscita di scena di Aldo Montano, che per lei era una spalla in un gioco che spesso e volentieri è duro a livello psicologico. Quindi i nuovi ingressi, inoltre, hanno peggiorato l’umore di, portandola a scontrasi con Federica Calemme e poi a discutere anche con Valeria Marini., ...