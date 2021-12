Incendio in un appartamento: ragazzini intrappolati nelle fiamme (Di venerdì 24 dicembre 2021) Attimi di paura quelli vissuti questa notte, intorno alle 3, dagli inquilini di un appartamento ad Arsoli, un piccolo Comune della città metropolitana di Roma Capitale. Per cause ancora tutte da accertare è divampato un Incendio e tre ragazzini, tutti minorenni, sono rimasti intrappolati nelle fiamme. fiamme in un appartamento: salvati tre minorenni E’ successo intorno alle 3 ad Arsoli, in un’abitazione in Piazza Amico d’Arsoli al civico nr.11. Le fiamme hanno interessato una stanza al primo piano dell’appartamento di una palazzina di tre piani, ma fortunatamente i tre ragazzi minorenni che c’erano all’interno sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco e assicurati alle cure del personale sanitario del 118. E, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Attimi di paura quelli vissuti questa notte, intorno alle 3, dagli inquilini di unad Arsoli, un piccolo Comune della città metropolitana di Roma Capitale. Per cause ancora tutte da accertare è divampato une tre, tutti minorenni, sono rimastiin un: salvati tre minorenni E’ successo intorno alle 3 ad Arsoli, in un’abitazione in Piazza Amico d’Arsoli al civico nr.11. Lehanno interessato una stanza al primo piano dell’di una palazzina di tre piani, ma fortunatamente i tre ragazzi minorenni che c’erano all’interno sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco e assicurati alle cure del personale sanitario del 118. E, ...

