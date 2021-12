Il Senato da l’ok alla fiducia sul maxiemendamento della Manovra: ora tocca alla Camera (Di venerdì 24 dicembre 2021) La votazione c’è stata nella notte. L’Aula del Senato ha infatti dato la fiducia al Governo sul maxiemendamento alla Manovra: la votazione si è risolta con 215 voti a favore, 16 contrari e nessun astenuto. Come già anticipato ora l’iter prevede il passaggio del testo alla Camera per il via libera definitivo che deve necessariamente arrivare entro la fine del 2021. Senato: ok alla fiducia alla fine il Consiglio dei ministri ha approvato la nota di variazione al bilancio, recependo le modifiche approvate dal Senato durante il lungo l’esame della Manovra 2022. L’Aula tornerà a ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) La votazione c’è stata nella notte. L’Aula delha infatti dato laal Governo sul: la votazione si è risolta con 215 voti a favore, 16 contrari e nessun astenuto. Come già anticipato ora l’iter prevede il passaggio del testoper il via libera definitivo che deve necessariamente arrivare entro la fine del 2021.: okfine il Consiglio dei ministri ha approvato la nota di variazione al bilancio, recependo le modifiche approvate daldurante il lungo l’esame2022. L’Aula tornerà a ...

