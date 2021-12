Discoteche chiuse | gestori e social in rivolta | ' Ma col Green pass non dovevamo riaprire tutto?'

Advertising

ilpost : Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici servirann… - fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio. Decisione presa all’unanimità in Cdm” - Agenzia_Ansa : Fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse. Lo ha… - LucaBurnout : RT @cronacadiroma: Discoteche chiuse, gestori sul piede di guerra: 'Siamo distrutti' #discoteche #Omicron #pandemia #ultime-notizie https:/… - sborra_boy : RT @gloquenzi: Gran caos di misure annunciate all’ultimo momento. Dopo settimane a dire “salviamo il Natale” si cambia tutto all’antivigili… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse

'Ma quindi? Eppure Speranza, Draghi e compagnia avevano detto che col greenpass e i vaccini non ci sarebbero state più chiusure. Chi glielo dice ai gestori delleche ...... le indicazioni date dalla Cabina di regia (obbligo mascherine all'aperto,feste all'aperto e, obbligo Super Green Pass per qualsiasi locale, riduzione validità certificato Covid e ...Roma, 24 dic. “La scelta del Governo di chiudere le discoteche è miope perché ancora una volta non comprende che queste attività sono aziende a tutti gli effett ...Discoteche chiuse, non mancano le proteste dopo la misura del governo contro la diffusione della variante Omicron ...