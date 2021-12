Coronavirus in Toscana: vigilia di Natale con 3 donne decedute. E ondata di 3.337 contagi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 3 i morti per Coronavirus di oggi, 24 dicembre 2021, vigilia di Natale, in Toscana. Si tratta di 3 donne con età media di 77 anni. Risiedevasno a Firenze, Pisa e Grosseto., Ma spaventano i contagi, una vera e propria ondata: 3.337 (3.219 confermati con tampone molecolare e 118 da test rapido antigenico) con età media di 37 anni (20% ha meno di 20 anni, 37% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 3 i morti perdi oggi, 24 dicembre 2021,di, in. Si tratta di 3con età media di 77 anni. Risiedevasno a Firenze, Pisa e Grosseto., Ma spaventano i, una vera e propria: 3.337 (3.219 confermati con tampone molecolare e 118 da test rapido antigenico) con età media di 37 anni (20% ha meno di 20 anni, 37% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

