Corea del Sud: graziata l’ex presidente Park Geun-hye (Di venerdì 24 dicembre 2021) In Corea del Sud è stata graziata l’ex presidente Park Geun-hye, che in passato era stata condannata a oltre 20 anni di carcere in uno scandalo di corruzione tentacolare, a quanto riporta Ansa. l’ex presidente della Corea del Sud è stata graziata l’ex presidente era stata inserita in una lista di persone per un’amnistia speciale ed è stata graziata in “una prospettiva di unità nazionale”. Queste le parole del ministro della Giustizia sudCoreano Park Beom-kye. La Park è stata la prima donna presidente della Corea del Sud nel 2013. In meno di quattro anni era stata accusata di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Indel Sud è stata-hye, che in passato era stata condannata a oltre 20 anni di carcere in uno scandalo di corruzione tentacolare, a quanto riporta Ansa.delladel Sud è stataera stata inserita in una lista di persone per un’amnistia speciale ed è statain “una prospettiva di unità nazionale”. Queste le parole del ministro della Giustizia sudnoBeom-kye. Laè stata la prima donnadelladel Sud nel 2013. In meno di quattro anni era stata accusata di ...

