Come funziona l’intelligenza artificiale di Meta per scovare le fake news (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il gruppo di Zuckerberg annuncia una tecnologia innovativa per individuare con maggiore efficacia i contenuti potenzialmente pericolosi: si chiama Few Shots Learning ed è una IA pensata per capire Come ragionano gli umani Leggi su repubblica (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il gruppo di Zuckerberg annuncia una tecnologia innovativa per individuare con maggiore efficacia i contenuti potenzialmente pericolosi: si chiama Few Shots Learning ed è una IA pensata per capireragionano gli umani

Advertising

ilriformista : La ‘lezione’ tedesca su come intervenire contro il #Coronavirus: col #lockdown per i non vaccinati i casi scesi da… - AlbertoBagnai : Funziona così. Se il film è come il trailer, potrebbe spiegare ai meno vispi che cosa significa: “i dati non servon… - FlaminiaBasta : RT @intuslegens: Con il 90% di #vaccinati si moltiplicano i positivi, si susseguono le cabine di regia per limitare diritti, si parla di nu… - ValeMameli : RT @cris_cersei: Divulgano la bufala della #Germania, poi aspettano di arrivare vicini al picco per fare lockdown dei novacs. Diventerà la… - so_matic : RT @cris_cersei: Divulgano la bufala della #Germania, poi aspettano di arrivare vicini al picco per fare lockdown dei novacs. Diventerà la… -