Clamorosa proposta di scambio alla Lazio | un ex Inter nell’affare!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 dicembre 2021)di. Il Cagliari, stando a quanto riferito da Il Messaggero, avrebbe propostodi Sarri unodi difensori: Godin in direzione Roma, ormai fuori dal progetto, con Patric che farebbe il percorso inverso. Cagliari Godin CalciomercatoIl difensore biancoceleste, inoltre, sarebbe legato al club laziale da un contratto in scadenza a giugno che non dovrebbe essere rinnovato. Giulini ha inoltrato la sua, la pora passa a Lotito, prendere o lasciare. Matteo Brignone