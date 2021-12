Caduta libera, Maria Grazia Grimaldi fa il botto: cifra da capogiro (Di venerdì 24 dicembre 2021) La professoressa Maria Grazia Grimaldi ha conquistato la seconda puntata di Caduta libera – Campionissimi: scopriamo quanto ha vinto. Continua a regalare emozioni lo speciale natalizio di Caduta libera dedicato ai “Campionissimi”, in onda in prima serata su Canale 5 per un totale di quattro appuntamenti. Giovedì 23 dicembre è andata in scena la seconda puntata del game show, che ha visto trionfare Maria Grazia Grimaldi. (screenshot video)Originaria di Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, lavora a Udine come insegnante. La campionessa è da tempo fidanzata e recentemente, come da lei stesso raccontato a Gerry Scotti, è andata a convivere con il suo compagno. Maria ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 dicembre 2021) La professoressaha conquistato la seconda puntata di– Campionissimi: scopriamo quanto ha vinto. Continua a regalare emozioni lo speciale natalizio didedicato ai “Campionissimi”, in onda in prima serata su Canale 5 per un totale di quattro appuntamenti. Giovedì 23 dicembre è andata in scena la seconda puntata del game show, che ha visto trionfare. (screenshot video)Originaria di Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, lavora a Udine come insegnante. La campionessa è da tempo fidanzata e recentemente, come da lei stesso raccontato a Gerry Scotti, è andata a convivere con il suo compagno....

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #canale5 secondo appuntamento con #CadutaLiberaCampionissimi condotto da @Gerry_Scotti… - LaMammaN1 : - bubinoblog : #ASCOLTITV 23 DICEMBRE 2021: THE VOICE SENIOR, CADUTA LIBERA, CITTÀ SEGRETE, BORTONE, VID, P5, GEO - hwagaemarkt : non l'ex di mia sorella a caduta libera - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 23 dicembre 2021: The Voice Senior, Caduta Libera, Città segrete, Master Chef, dati Auditel e sh… -