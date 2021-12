Birmania: frana in miniera di giada, 6 morti e decine dispersi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Almeno 6 persone sono morte e decine risultano disperse nel nord della Birmania a seguito di una frana che le ha travolte mentre lavoravano in una miniera illegale di giada. Secondo le autorità locali,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Almeno 6 persone sono morte erisultano disperse nel nord dellaa seguito di unache le ha travolte mentre lavoravano in unaillegale di. Secondo le autorità locali,...

