Basket | Fortitudo Bologna in quarantena | salta il match con Sassari

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche il campionato di Serie A1 diviene fortemente condizionato dalla nuova ondata Covid. E’ infatti notizia degli ultimi minuti lo sviluppo di un focolaio nel gruppo squadra della Kigili, con l’Asl locale che ha disposto ladell’intero gruppo squadra. Impossibile quindi lo svolgersi deldi campionato in programma domenica 26 dicembre alle 18:30 contro la Dinamo. Restano quindi solo tre partite in programma nel turno di campionato, a fronte delle sette originariamente previste. IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ SportFace.

...2021 " Il problema Covid - 19 si allarga a macchia d'olio nel campionato di Serie A di: ... A rischio anche- Sassari e Reggio Emilia Tortona Potrebbero però diventare almeno cinque le ...Anche laBologna non se la passa bene. In un comunicato: 'È emersa la positività al Covid - 19 di diversi elementi del gruppo squadra. Tutti i membri del gruppo squadra si sono, di conseguenza, ...Basket, Serie A1 2021/2022: Fortitudo Bologna in quarantena dopo casi Covid nel gruppo squadra, match con Sassari verso il rinvio ...Fortitudo Pallacanestro comunica che, in relazione allo sviluppo del focolaio Covid che vede coinvolti alcuni componenti del Gruppo Squadra, l'ASL locale ha disposto la messa in quarantena ...