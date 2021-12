Atp Cup 2022, il calendario completo: programma, date e orari (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il programma, le date e gli orari dell’Atp Cup 2022, torneo per nazioni in cui la nazionale italiana è presente con i nomi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Gli azzurri faranno il loro esordio domenica 2 gennaio nella sessione notturna sulla Ken Rosewall Arena contro l’Australia. Due giorni dopo, gli azzurri scenderanno invece in campo contro l’Austria, questa volta nella cornice della Qudos Bank Arena. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso dell’Atp Cup con approfondimenti, live scritti e cronache. Ecco il programma completo con orari italiani: Sabato 1 gennaio Ken Rosewall Arena – Gruppo A Sessione diurna: Cile-Spagna Sessione notturna: Serbia Norvegia Qudos Bank Arena – Gruppo D Sessione diurna: Argentina-Georgia Sessione notturna: Grecia-Polonia Domenica 2 ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il, lee glidell’Atp Cup, torneo per nazioni in cui la nazionale italiana è presente con i nomi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Gli azzurri faranno il loro esordio domenica 2 gennaio nella sessione notturna sulla Ken Rosewall Arena contro l’Australia. Due giorni dopo, gli azzurri scenderanno invece in campo contro l’Austria, questa volta nella cornice della Qudos Bank Arena. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso dell’Atp Cup con approfondimenti, live scritti e cronache. Ecco ilconitaliani: Sabato 1 gennaio Ken Rosewall Arena – Gruppo A Sessione diurna: Cile-Spagna Sessione notturna: Serbia Norvegia Qudos Bank Arena – Gruppo D Sessione diurna: Argentina-Georgia Sessione notturna: Grecia-Polonia Domenica 2 ...

Advertising

Sinnerista : @darksa0irse Ricordo che si vaccino durante gli internazionali sono passati 7 mesi quindi spero proprio di sì...ma… - Ubitennis : Matteo d'assalto (Crivelli). Il 2 gennaio va già in campo nell'Atp Cup con Sinner (Cocchi) - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Berrettini e #Sinner subito in campo nel 2022 per l'#AtpCup In Nazionale anche #Sonego, #Fognini e #Bolelli. Debutto il 2… - RaiSport : ?? #Berrettini e #Sinner subito in campo nel 2022 per l'#AtpCup In Nazionale anche #Sonego, #Fognini e #Bolelli. Deb… - alItayweII : appena realizzato che all'atp cup dovrò guardare jannik vs rublo una roba che preferirei mi strappassero il cuore d… -