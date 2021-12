Ancelotti | «Mbappé e Haaland vorrebbero giocare nel nuovo stadio Sorteggio CL? Deprorevole»

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Carloha concesso una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS: le parole del tecnico del Real Madrid Carloha concesso una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS. Le sue parole. CENTROCAMPO – «Se penso di avere il centrocampo migliore del mondo? Sì, lo penso. Questi tre formano la miglior mediana del mondo al momento. Forse i centrocampisti che vanno da area ad area sono più classici, ma Modric, Kroos e Casemiro hanno tanta esperienza e tanta conoscenza calcistica che sono straordinari. E poi riescono a integrarsi molto bene. Quando sono insieme, nessuno può paragonarsi a loro». BENZEMA – «Miglior attaccante al mondo? Credo di sì, perché ora aggiunge al suo calcio grande capacità e costanza realizzativa. Ne ha tanta quanta Cristiano Ronaldo o. Benzema è un giocatore che fa la differenza. Lo abbiamo ...

Lo vedo sui volti dei tifosi (sorride, ndr). Questi giovani, come Camavinga, Valverde e ..., Haaland e i migliori vorrebbero giocare nel nuovo stadio? Certo di sì, ma il futuro di ...Carloha parlato del Real Madrid e ha svelato alcune informazioni di calciomercato che possono riguardare anche Haaland e MbappeFelice per il momento del suo Real Madrid, Carloha fatto il punto tra campo e mercato. Importante il suo elogio per Benzema: 'Miglior bpmber? Penso di sì, perché ora aggiunge grande capacità e consistenza al suo calcio. Ha tanto quanto ...