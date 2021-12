Addio a Joan Didion | il suo capolavoro ispirato da due improvvisi lutti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La leggendaria scrittrice americana, esponente con Tom Wolfe e Truman Capote del Nuovo Giornalismo degli anni ’60 e ’70, ma anche sceneggiatrice per Hollywood e romanziera, è morta oggi per conseguenze del Parkinson nella sua casa di Manhattan. Laaveva 87 anni ed era autrice, tra l’altro, del commovente memoir “L’Anno del Pensiero Magico”,dalla prima di due tragedie che l’avevano colpita nell’arco di due anni, la morte improvvisa per un infarto del marito John Gregory Dunne al ritorno dall’ospedale dove la coppia aveva appena fatto visita alla figlia Quintana, colpita da una pancreatite. Per Hollywood, in coppia con Dunne, la scrittrice aveva firmato sceneggiature per film come “The Panic in Needle Park” (il primo con Al Pacino in un ruolo da protagonista), del remake di “E’ Nata una ...