Ufficiale L’Amica Geniale 3 su Rai1 a febbraio, la data del debutto di Storia di Chi Fugge e di Chi Resta (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Amica Geniale 3 ha finalmente una data di debutto su Rai1, a febbraio 2022, subito dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo, del cui traino la Rai spera di godere per la nuova stagione dell’acclamata serie di Saverio Costanzo. La data del debutto de L’Amica Geniale 3, adattamento del terzo romanzo della trilogia di Elena Ferrante dal titolo Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, è fissata per martedì 8 febbraio, esattamente una settimana dopo la prima serata di Sanremo 2022. L’Amica Geniale 3 proseguirà con una programmazione settimanale da due episodi a sera ogni martedì, fino al finale di stagione ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)3 ha finalmente unadisu, a2022, subito dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo, del cui traino la Rai spera di godere per la nuova stagione dell’acclamata serie di Saverio Costanzo. Ladelde3, adattamento del terzo romanzo della trilogia di Elena Ferrante dal titolodi Chie di Chi, è fissata per martedì 8, esattamente una settimana dopo la prima serata di Sanremo 2022.3 proseguirà con una programmazione settimanale da due episodi a sera ogni martedì, fino al finale di stagione ...

Advertising

ClaudeTadolti : @luigi6517 @liliaragnar @MaurizioFuochi Guardi che non serve l'amica... c'è il sito ufficiale del governo sui servi… - Romina55803966 : @Stef77359537 Ciao, a me l'ha girato un'amica così come l'ho postato....difatti ho chiesto perché non sapevo se fos… -