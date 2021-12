Stefania Orlando, amore e amicizia sono due componenti molto importanti per la sua vita (Di giovedì 23 dicembre 2021) Stefania Orlando, nata a Roma il 23 dicembre del 1966, è una conduttrice e showgirl italiana. Ultimamente è tornata sul piccolo schermo con Tale e Quale Show, ma è partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, che si è fatta apprezzare dal grande pubblico. Durante il reality i numerosi consensi riscossi l’hanno portata ad … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 23 dicembre 2021), nata a Roma il 23 dicembre del 1966, è una conduttrice e showgirl italiana. Ultimamente è tornata sul piccolo schermo con Tale e Quale Show, ma è partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, che si è fatta apprezzare dal grande pubblico. Durante il reality i numerosi consensi riscossi l’hanno portata ad … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

