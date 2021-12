Speranza conferma le misure: mascherine all’aperto e discoteche chiuse (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA – “Il primo provvedimento prevede una riduzione del tempo di vigenza del green pass, le nuove evidenze emerse ci portano a ridurre la durata a sei mesi. Riduciamo anche il tempo previsto per il richiamo, che scende a quattro mesi”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Il provvedimento – ha aggiunto Speranza – poi prevede il rafforzamento dell’uso delle mascherine. Saranno obbligatorie anche all’aperto e prevediamo una disposizione con obbligo di uso di FFp2 in alcuni ambiti, come i trasporti, i cinema, i teatri, i musei, negli eventi sportivi al chiuso e anche negli stadi. In questi luoghi al chiuso è proibito il consumo di cibi”. “Il green pass rafforzato si richiede per accedere ai musei, mostre, parchi tematici, centri ricreativi e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA – “Il primo provvedimento prevede una riduzione del tempo di vigenza del green pass, le nuove evidenze emerse ci portano a ridurre la durata a sei mesi. Riduciamo anche il tempo previsto per il richiamo, che scende a quattro mesi”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertonella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Il provvedimento – ha aggiunto– poi prevede il rafforzamento dell’uso delle. Saranno obbligatorie anchee prevediamo una disposizione con obbligo di uso di FFp2 in alcuni ambiti, come i trasporti, i cinema, i teatri, i musei, negli eventi sportivi al chiuso e anche negli stadi. In questi luoghi al chiuso è proibito il consumo di cibi”. “Il green pass rafforzato si richiede per accedere ai musei, mostre, parchi tematici, centri ricreativi e ...

Advertising

Lopinionista : Speranza conferma le misure: mascherine all'aperto e discoteche chiuse - MattyPln : Il #Governo #Draghi #Speranza ha fallito in tutto. Con questi provvedimenti si conferma che il #vaccino non è effic… - gilnar76 : Speranza conferma: «FFP2 obbligatoria per stadi ed eventi sportivi al chiuso» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Speranza conferma l'obbligatorietà della mascherina allo stadio - SScavazzin : RT @anteasnazionale: Il Natale è uno stato d’animo, è Amore, Pace e Speranza. L’attività che i nostri volontari svolgono anche in questo te… -