Sospese fino a fine anno le attività esplosive alla cava di Parzanica (Di giovedì 23 dicembre 2021) Parzanica. Un sospiro di sollievo, anche se temporaneo. Regione Lombardia ha comunicato la sospensione delle attività esplosive nella miniera Ca’ Bianca di Parzanica fino a nuove disposizioni. La notizia è arrivata mercoledì con una nota ufficiale inviata alla società Italsacci e trasmessa per conoscenza al comune di Parzanica e alla Questura di Bergamo. La motivazione fornita nella lettera firmata dall’ingegner Filippo Dadone è la necessità di analizzare il movimento della frana in seguito al terremoto che sabato 18 dicembre ha colpito la Lombardia, inoltre “non potendo escludere che ulteriori fenomeni di assestamento possano verificarsi”. La sospensione delle lavorazioni blocca di fatto le due volate programmate dal cementificio per il 23 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 dicembre 2021). Un sospiro di sollievo, anche se temporaneo. Regione Lombardia ha comunicato la sospensione dellenella miniera Ca’ Bianca dia nuove disposizioni. La notizia è arrivata mercoledì con una nota ufficiale inviatasocietà Italsacci e trasmessa per conoscenza al comune diQuestura di Bergamo. La motivazione fornita nella lettera firmata dall’ingegner Filippo Dadone è la necessità di analizzare il movimento della frana in seguito al terremoto che sabato 18 dicembre ha colpito la Lombardia, inoltre “non potendo escludere che ulteriori fenomeni di assestamento possano verificarsi”. La sospensione delle lavorazioni blocca di fatto le due volate programmate dal cementificio per il 23 ...

