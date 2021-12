«Salvini ha ragione»: “miracolo” Giannini, fa tremare la Gruber su Quirinale e Draghi (video) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Massimo Giannini che dice testualmente “Salvini ha ragione” ad Otto e mezzo da Lilli Gruber su La 7 sono elementi da segnare sull’agenda delle cose mirabolanti, imprevedibili. E invece è accaduto durante la puntata di giovedì dove l’argomento principale su cui si discettava è stata la mezza conferma di Mario Draghi che si candida al Quirinale. O alemno secondo le interpretazioni prevalenti, avvicendatesi in tutta la giornata della conferenza stampa di fine anno del premier. il direttore de La Stampa Giannini la pensa così. La conferma, seppur non diretta, nelle parole di Draghi nel suo discorso di fine anno è stata al centro del salottino rosso di Lilli Gruber. Pertanto agli ospiti hanno dibattuto dello scenario ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Massimoche dice testualmente “ha” ad Otto e mezzo da Lillisu La 7 sono elementi da segnare sull’agenda delle cose mirabolanti, imprevedibili. E invece è accaduto durante la puntata di giovedì dove l’argomento principale su cui si discettava è stata la mezza conferma di Marioche si candida al. O alemno secondo le interpretazioni prevalenti, avvicendatesi in tutta la giornata della conferenza stampa di fine anno del premier. il direttore de La Stampala pensa così. La conferma, seppur non diretta, nelle parole dinel suo discorso di fine anno è stata al centro del salottino rosso di Lilli. Pertanto agli ospiti hanno dibattuto dello scenario ...

