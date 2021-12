Salernitana, the final countdown (Di giovedì 23 dicembre 2021) di Marco De Martino SALERNO – Per la Salernitana è scattato il conto alla rovescia finale. The final countdown, parafrasando gli?Europe, che si concluderà alla mezzanotte del prossimo 31 dicembre. Un capodanno granata che potrebbe rappresentare il mesto tramonto, il terzo nel giro di sedici anni, della Salernitana oppure la sua rinascita. Il tempo intanto scorre, dopo il Consiglio Federale che ha sparigliato le carte negando la proroga invocata dai trustee.?Dopo il martedì infuocato, la giornata di ieri non ha riservato colpi di scena.?Ci sono state le classiche smentite di rito, da parte di?Domenico Cerruti e di Walter Taccone, i primi imprenditori chiamati in causa dopo il coup de théâtre avvenuto a Roma ventiquattr’ore prima. «Non sono interessato alla Salernitana ma sto ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 23 dicembre 2021) di Marco De Martino SALERNO – Per laè scattato il conto alla rovesciae. The, parafrasando gli?Europe, che si concluderà alla mezzanotte del prossimo 31 dicembre. Un capodanno granata che potrebbe rappresentare il mesto tramonto, il terzo nel giro di sedici anni, dellaoppure la sua rinascita. Il tempo intanto scorre, dopo il Consiglio Federale che ha sparigliato le carte negando la proroga invocata dai trustee.?Dopo il martedì infuocato, la giornata di ieri non ha riservato colpi di scena.?Ci sono state le classiche smentite di rito, da parte di?Domenico Cerruti e di Walter Taccone, i primi imprenditori chiamati in causa dopo il coup de théâtre avvenuto a Roma ventiquattr’ore prima. «Non sono interessato allama sto ...

