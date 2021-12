Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi cacciati dal ristorante a Parigi | «Francesi maleducati e cafoni» | arriva la risposta

Advertising

ioetesolonoi : Che vita triste alcuni che dopo 36 ore parlano ancora di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, pur di criticarli e no… - Carla200417 : Che figuraccia ma i soldi persi dalla ragazza glieli ridanno? #prelemi - GiusyD8 : RT @pierpaoloprete1: Il momento esatto in cui Pierpaolo Pretelli ha sputato un polmone per opera di chef Cannavacciuolo ???? #prelemi https:/… - 361_magazine : Pierpaolo Pretelli e Alessandro Basciano a confronto? Beh, stando a cosa pensano gli internauti non esiste paragone… - Sabina57269535 : RT @Basini__laura: Dite a Basciano che le docce sexy solo se sei Pierpaolo Pretelli -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Dopo ben 169 giorni di clausura volontaria è giunta sul podio, al terzo posto, alle spalle di Tommaso Zorzi e. Stefania Orlando: festeggiamenti pre - natalizi per un altro ...Sta facendo discutere la disavventura parigina di Giulia Salemi ea Parigi. I due ex concorrenti del Grande fratello vip si trovano nella capitale francese per una fuga d'amore romantica. Tantissime le foto e le storie condivise sui social dai ...Guess my age: Pierpaolo Pretelli e la sua ironia sul primo anniversario con Giulia Salemi. Ieri sera è andata in onda la puntata su TV8 di Guess my age con ospiti speciali Giulia ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vittime di una disavventura in un ristorante di Parigi. La vacanza nella capitale francese della coppia di influencer è stata guastata ieri sera ...