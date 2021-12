Nuova archiviazione per Carola Rackete: «Salvare i migranti in mare è un dovere» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento ha archiviato un’altra accusa nei confronti di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3. Anche l’inchiesta sullo speronamento della motovedetta della Guardia di Finanza è stata chiusa qualche tempo fa. La Nuova archiviazione riguarda un episodio di tre giorni prima, quando la 33enne tedesca, difesa dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, decise di entrare senza autorizzazione con la nave, che stazionava davanti Lampedusa, ma in acque internazionali da giorni, nelle acque territoriali italiane rifiutandosi di allontanarsi nonostante l’ordine della Guardia di finanza. Nei confronti di Rackete erano state sollevate due accuse: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra. La Gip Micaela ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento ha archiviato un’altra accusa nei confronti di, la capitana della Sea Watch 3. Anche l’inchiesta sullo speronamento della motovedetta della Guardia di Finanza è stata chiusa qualche tempo fa. Lariguarda un episodio di tre giorni prima, quando la 33enne tedesca, difesa dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, decise di entrare senza autorizzazione con la nave, che stazionava davanti Lampedusa, ma in acque internazionali da giorni, nelle acque territoriali italiane rifiutandosi di allontanarsi nonostante l’ordine della Guardia di finanza. Nei confronti dierano state sollevate due accuse: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra. La Gip Micaela ...

