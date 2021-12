Napoli terzo in una speciale classifica: meglio degli azzurri solo Inter e Atalanta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con l’amara sconfitta per mano dello Spezia al Diego Armando Maradona si è concluso il 2021 del Napoli. La squadra azzurra, per lunghi tratti, ha però dominato la classifica, senza dimenticare il ruolino di marcia che ha portato la squadra partenopea a sfiorare l’accesso in Champions League. SSC NapoliUn rendimento complessivo che vale il terzo posto nella classifica virtuale dell’anno solare che vede in testa l’Inter (104 punti), seguita dall’Atalanta (94 punti). A seguire proprio il Napoli, fermo a 91 punti. Inter 104 puntiAtalanta 94 Napoli 91 Juventus 88 Milan 87 Francesco Fildi Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con l’amara sconfitta per mano dello Spezia al Diego Armando Maradona si è concluso il 2021 del. La squadra azzurra, per lunghi tratti, ha però dominato la, senza dimenticare il ruolino di marcia che ha portato la squadra partenopea a sfiorare l’accesso in Champions League. SSCUn rendimento complessivo che vale ilposto nellavirtuale dell’anno solare che vede in testa l’(104 punti), seguita dall’(94 punti). A seguire proprio il, fermo a 91 punti.104 punti9491 Juventus 88 Milan 87 Francesco Fildi

