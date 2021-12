Lo spread rivede dopo oltre un anno quota 140. Vacilla il teorema di Draghi: “Non sono uno scudo per il paese” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo spread, ovvero la differenza di rendimento tra un titolo di Stato decennale tedesco e l’equivalente italiano, ha sfiorato questa mattina i 140 punti base, il livello più alto dal novembre 2020. Un movimento dovuto all’incremento di rendimento dei Btp (il Bund tedesco è rimasto sostanzialmente fermo). L’approssimarsi delle festività riduce i volumi di compravendita sui mercati, circostanza che facilita movimenti di prezzi più decisi. Tuttavia è possibile che gli investitori inizino a fiutare aria di turbolenze politiche, indipendentemente da come finirà la corsa alla presidenza della Repubblica, un aumento delle tensioni nella maggioranza è infatti da mettere in conto. Il segnale odierno interferisce con la teoria espressa ieri da Mario Draghi per tracciare il suo cammino verso il Quirinale. “Se è vero che lo spread è più alto ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo, ovvero la differenza di rendimento tra un titolo di Stato decennale tedesco e l’equivalente italiano, ha sfiorato questa mattina i 140 punti base, il livello più alto dal novembre 2020. Un movimento dovuto all’incremento di rendimento dei Btp (il Bund tedesco è rimasto sostanzialmente fermo). L’approssimarsi delle festività riduce i volumi di compravendita sui mercati, circostanza che facilita movimenti di prezzi più decisi. Tuttavia è possibile che gli investitori inizino a fiutare aria di turbolenze politiche, indipendentemente da come finirà la corsa alla presidenza della Repubblica, un aumento delle tensioni nella maggioranza è infatti da mettere in conto. Il segnale odierno interferisce con la teoria espressa ieri da Marioper tracciare il suo cammino verso il Quirinale. “Se è vero che loè più alto ora ...

Advertising

frabarraco : RT @fattoquotidiano: Lo spread rivede dopo oltre un anno quota 140. Vacilla il teorema di Draghi: “Non sono uno scudo per il paese” https:/… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Lo spread rivede dopo oltre un anno quota 140. Vacilla il teorema di Draghi: “Non sono uno scudo per il paese” https:/… - fattoquotidiano : Lo spread rivede dopo oltre un anno quota 140. Vacilla il teorema di Draghi: “Non sono uno scudo per il paese” -

Ultime Notizie dalla rete : spread rivede Intesa Sanpaolo salirà meno ora, ma dividendo promette bene Lo Spread BTP - Bund si allarga con decisione e viaggia in rally del 5,13% a 135,2 punti base. Una ... Intesa Sanpaolo: Credit Suisse rivede il target price Non è certo di aiuto per Intesa Sanpaolo la ...

La Fed avvia il tapering, ma la Borsa applaude Lo spread con la controparte tedesca ha toccato, prima delle parole di Jerome Powell, i 119 punti ... SI RIVEDE BIALETTI, DEBUTTO RECORD PER MEDICA Bialetti Industrie guadagna il 6,8% dopo il via libera ...

Lo spread rivede dopo oltre un anno quota 140. Vacilla il teorema di Draghi: “Non sono uno scudo per il… Il Fatto Quotidiano LoBTP - Bund si allarga con decisione e viaggia in rally del 5,13% a 135,2 punti base. Una ... Intesa Sanpaolo: Credit Suisseil target price Non è certo di aiuto per Intesa Sanpaolo la ...Locon la controparte tedesca ha toccato, prima delle parole di Jerome Powell, i 119 punti ... SIBIALETTI, DEBUTTO RECORD PER MEDICA Bialetti Industrie guadagna il 6,8% dopo il via libera ...