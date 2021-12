Jannik Sinner verso il 2022: calendario e programmazione dell’azzurro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Jannik Sinner ha firmato una stagione 2021 straordinaria, collezionando successi e scalando posizioni in classifica generale. Chiusura di annata ancor più incredibile, con la chiusura in top 10 grazie all’ottima resa alle Atp Finals. Il tennista italiano, seppur in giovane età, ha dimostrato una maturità da campione, così come una varietà di colpi gradualmente ampliata. In cerca di conferme nel 2022, Sinner si appresta ad approcciare al circuito nel migliore dei modi, con lo swing australiano nel mirino. Prima l’Atp Cup, poi la ciliegina sulla torta rappresentata dagli Australian Open, prima grande chance stagionale per l’altoatesino; in seguito volo in Olanda per l’Atp di Rotterdam, prima partecipazione dell’altoatesino al torneo sul cemento indoor dei Paesi Bassi. Di seguito la programmazione il ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021)ha firmato una stagione 2021 straordinaria, collezionando successi e scalando posizioni in classifica generale. Chiusura di annata ancor più incredibile, con la chiusura in top 10 grazie all’ottima resa alle Atp Finals. Il tennista italiano, seppur in giovane età, ha dimostrato una maturità da campione, così come una varietà di colpi gradualmente ampliata. In cerca di conferme nelsi appresta ad approcciare al circuito nel migliore dei modi, con lo swing australiano nel mirino. Prima l’Atp Cup, poi la ciliegina sulla torta rappresentata dagli Australian Open, prima grande chance stagionale per l’altoatesino; in seguito volo in Olanda per l’Atp di Rotterdam, prima partecipazione dell’altoatesino al torneo sul cemento indoor dei Paesi Bassi. Di seguito lail ...

