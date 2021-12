Inter settima vittoria consecutiva | pari Roma e Fiorentina

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 23 dicembre 2021)per l`, che a San Siro batte 1-0 il Torino grazie a un gol di Dumfries dopo 30 minuti. Buona partenza dei granata, con Pjaca che al 18' manda fuori di poco. Poi in contropiede arriva il vantaggio nerazzurro firmato dall'olandese con un preciso diagonale. Nella ripresa gli uomini di Juric cercano il gol delma l'si difende senza affanno e nel finale colpisce il palo con Sanchez.A, nell'ultima giornata del girone d'andata di Serie A, i giallorossi non vanno oltre l'1-1 casalingo contro la Samp e perdono terreno dalla Juventus, ora quinta da sola. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la gara si accende nella ripresa con il palo di Candreva e la doppia parata di Falcone su Zaniolo e Felix. Shomurodov non sbaglia al 72', ...