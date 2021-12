Eleonora Daniele in tv a Natale: i dettagli sullo speciale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non solo conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele è stata scelta dalla Rai anche per uno speciale che andrà in onda la sera di Natale sul primo canale della Rete. Si tratta di un format particolare, che soltanto lei, con la sua delicatezza ed empatia, poteva portare in scena. Eleonora Daniele in tv anche la sera di Natale Conduttrice molto apprezzata, Eleonora Daniele ha ricevuto un compito importante dai vertici di Viale Mazzini. Come anticipato da TvBlog, la presentatrice veneta è stata scelta per condurre uno speciale che andrà in onda la sera della Vigilia di Natale. Si tratta di Nella memoria di Giovanni Paolo II, in programma su Rai1 il 24 dicembre dalle ore 23:45. La mattina dello ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non solo conduttrice di Storie Italiane,è stata scelta dalla Rai anche per unoche andrà in onda la sera disul primo canale della Rete. Si tratta di un format particolare, che soltanto lei, con la sua delicatezza ed empatia, poteva portare in scena.in tv anche la sera diConduttrice molto apprezzata,ha ricevuto un compito importante dai vertici di Viale Mazzini. Come anticipato da TvBlog, la presentatrice veneta è stata scelta per condurre unoche andrà in onda la sera della Vigilia di. Si tratta di Nella memoria di Giovanni Paolo II, in programma su Rai1 il 24 dicembre dalle ore 23:45. La mattina dello ...

