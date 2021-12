Docenti e ATA, riscatto per la pensione del congedo parentale fuori rapporto di lavoro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questo tipo di riscatto interessa le dipendenti della scuola che hanno avuto figli durante periodi in cui non avevano rapporto di lavoro. Si tratta del periodo successivo ai 3 mesi dopo la nascita del figlio e si possono riscattare al massimo 6 mesi entro il 1° anno di vita del figlio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questo tipo diinteressa le dipendenti della scuola che hanno avuto figli durante periodi in cui non avevanodi. Si tratta del periodo successivo ai 3 mesi dopo la nascita del figlio e si possono riscattare al massimo 6 mesi entro il 1° anno di vita del figlio. L'articolo .

