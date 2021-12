Concorsi ACI 2019, bandi per laureati e diplomati: informazioni sulla prova scritta (Di giovedì 23 dicembre 2021) **aggiornamento del 23/12/2021: secondo le ultime anticipazioni sul Concorso ACI 2019, l’ente prevede di svolgere la prova scritta in presenza a partire dal secondo trimestre dell’anno 2022. Le prove saranno inoltre svolte in giornate differenti, in modo da consentire a quanti si siano candidati per più profili di partecipare a tutte le selezioni scelte, nel comune di Roma. Si prevede di gestire le prove scritte suddividendo i candidati in due sessioni giornaliere: 1° sessione alle ore 9.00 per minimo 3.500 candidati; 2° sessione alle ore 15:00, per minimo 3.500 candidati. *** *aggiornamento del 29/10/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre 2021 è stata pubblicata la modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 298 posti di cui: 235 posti di laureati, ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 dicembre 2021) **aggiornamento del 23/12/2021: secondo le ultime anticipazioni sul Concorso ACI, l’ente prevede di svolgere lain presenza a partire dal secondo trimestre dell’anno 2022. Le prove saranno inoltre svolte in giornate differenti, in modo da consentire a quanti si siano candidati per più profili di partecipare a tutte le selezioni scelte, nel comune di Roma. Si prevede di gestire le prove scritte suddividendo i candidati in due sessioni giornaliere: 1° sessione alle ore 9.00 per minimo 3.500 candidati; 2° sessione alle ore 15:00, per minimo 3.500 candidati. *** *aggiornamento del 29/10/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre 2021 è stata pubblicata la modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 298 posti di cui: 235 posti di, ...

valeindie6 : @LilithLilywhite Eh anche io ho questa battaglia interiore in corso… mi sto informando per la piva per un posto che… -