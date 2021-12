Colle, Silvio: "Io candidato? Decideremo a inizio 2022 Draghi resta Chigi? Non rispondo delle intenzioni altri" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel vertice del centrodestra si e' parlato della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale? "Abbiamo parlato evidentemente anche di questo", conferma lo stesso leader FI. "Il centrodestra sara' unitario. Abbiamo rimandato ogni decisione a inizio anno, dopo Natale", ha aggiunto Berlusconi al termine della riunione a villa Grande. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel vertice del centrodestra si e' parlato della candidatura diBerlusconi al Quirinale? "Abbiamo parlato evidentemente anche di questo", conferma lo stesso leader FI. "Il centrodestra sara' unitario. Abbiamo rimandato ogni decisione aanno, dopo Natale", ha aggiunto Berlusconi al termine della riunione a villa Grande. Segui su affaritaliani.it

