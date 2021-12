Cavolfiore | il re della tavola invernale che ti protegge dai tumori

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Appartenente alla famiglia delle Crucifere, ilè sicuramente il vegetale re dell’inverno. Merito del suo gusto inconfondibile, legato alle straordinarie proprietà nutrizionali che ne fanno un ottimo alimento preventivo nei confronti di molte patologie, tra cui i. Cosa contiene Una porzione di 200 g dicrudo contiene: Acqua (181 g) Proteine (6.4 g) Lipidi (0.4 g) Carboidrati disponibili (5.4 g) Amido (0.6 g) Fibra totale (4.8 g) Sodio (16 mg) Potassio (700 mg) Calcio (88 mg) Magnesio (56 mg) Fosforo (138 mg) Ferro (1.6 mg) Rame (0.26 mg) Zinco (1.40 mg) Tiamina (0.20 mg) Riboflavina (0.20 mg) Niacina (2.40 mg) Vitamina C (118 mg) Folati (142 ?g) Vitamina A retinolo equivalente (100 ?g) Proprietà per la salute Con un contenuto elevato in fosforo, potassio e rame, il– rispetto ad ...

Advertising

cavolfiore_ills : Ma questi vecchi di merda non possono tutti andare in pensione a vivere gli ultimi anni della loro vita anziché por… - PeterSimpel : RT @Maruzzella8720: Quando la Vigilia di Natale apri la porta della cucina ... E ti arriva quella ventata di aria fresca misto tra il cavo… - Edu_Gon22 : RT @Maruzzella8720: Quando la Vigilia di Natale apri la porta della cucina ... E ti arriva quella ventata di aria fresca misto tra il cavo… - Mehran49885779 : RT @Maruzzella8720: Quando la Vigilia di Natale apri la porta della cucina ... E ti arriva quella ventata di aria fresca misto tra il cavo… - Maruzzella8720 : Quando la Vigilia di Natale apri la porta della cucina ... E ti arriva quella ventata di aria fresca misto tra il… -

Ultime Notizie dalla rete : Cavolfiore della

Freshplaza.it

Poi chiaramente i fritti pastellati: cardo,, broccoli, alici salate. A livello di dolci ... E ovviamente, sennò non sarebbe l'abruzzese fuori sede, non poteva mancare il timballononna. ...Lo chef Seby Sorbello dopo aver mostrato la ricettacassatanonna ha proposto un altro piatto tipicocucina siciliana: la ricetta degli spaghetti con, uvetta e pinoli ...Secondo le stime del 1 dicembre 2021, il raccolto nazionale francese del cavolfiore per la campagna 2021/22 raggiungerebbe le 218.700 tonnellate, ossia il 6% in meno rispetto allo scorso ...Natale 2021: andiamo a curiosare nei programmi per questi feste dell'Abruzzese fuori sede, 'Nduccio, Donatella Di Pietrantonio e altri volti noti abruzzesi.