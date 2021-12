Cabina di regia | Omicron in Italia diffusa al 28 | 2 per cento | i dati della flash survey dell' Iss

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nuova stretta del governo in vista di Natale e Capodanno per far fronte all'avanzatavariantecon il conseguente aumento dei casi che nell'ultima settimana ha investito anche...

Secondo i dati all'esame delladidel governo che giovedì 23 dicembre si riunisce per decidere le nuove misure restrittive per le feste di Natale e Capodanno , la mutazione del virus che ...E' il giorno delladidel governo sulla stretta di Natale , per contenere il nuovo balzo di casi spinto dalla diffusione della variante Omicron . Le ipotesi sul tavolo vanno dal Super green pass sul lavoro ...Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute)() - La variante Omicron di Sars-CoV-2 avanza rapidamente in Italia, con forti differenze regionali. A quanto ...Nuova stretta del governo in vista di Natale e Capodanno per far fronte all'avanzata della variante Omicron con il conseguente aumento dei casi che nell'ultima settimana ha investito ...