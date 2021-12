Berrettini e Sinner subito in campo: il 2022 parte da Sydney (Di giovedì 23 dicembre 2021) Brinderanno al nuovo anno senza esagerare con i festeggiamenti, perché confermarsi è sempre più difficile ed è bene tenere alta, anzi altissima, la concentrazione. Il tennis italiano che tanto ci ha ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Brinderanno al nuovo anno senza esagerare con i festeggiamenti, perché confermarsi è sempre più difficile ed è bene tenere alta, anzi altissima, la concentrazione. Il tennis italiano che tanto ci ha ...

Advertising

Gazzetta_it : Berrettini e Sinner subito in campo: il 2022 parte da Sydney - OA_Sport : Il 2022 del tennis inizierà col botto per gli azzurri! - Italpress : Berrettini e Sinner subito in campo nel 2022 per l’Atp Cup - zazoomblog : Tennis quando debuttano gli italiani nel 2022? Tutti i tornei di esordio: Berrettini e Sinner alla ATP Cup -… - sportal_it : Jannik Sinner o Matteo Berrettini: i bookmakers non hanno dubbi -