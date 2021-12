Bartolomeo Pepe, morto di Covid l'ex senatore M5S: era un sostenitore del movimento No vax (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bartolomeo Pepe, ex senatore del movimento 5 Stelle e sostenitore del movimento No vax è morto di Covid. A riferirlo è l?AGI, che avrebbe appreso la notizia da fonti... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 dicembre 2021), exdel5 Stelle edelNo vax èdi. A riferirlo è l?AGI, che avrebbe appreso la notizia da fonti...

