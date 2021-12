Variante Omicron Sudafrica, “sintomi lievi e contagi in calo” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Variante Omicron provoca sintomi covid più lievi. E’ l’indicazione che arriva dal Sudafrica sulla base dei dati illustrati dalla professoressa Cheryl Cohen, scienziata del National Institute for Communicable Diseases (NICD). “In Sudafrica, questa è la situazione epidemiologica: Omicron si comporta in modo meno grave. I nostri dati, nel complesso, delineano un quadro positivo con una severità ridotta se paragonata a quella di altre varianti”, le parole di Cohen. Il team di ricercatori che ha elaborato i dati, però, aggiunge una considerazione: le conseguenze provocate dalla Variante nel paese potrebbero essere condizionate dall’età media molto bassa della popolazione. In Sudafrica l’età media è 27,6 anni, nettamente inferiore ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laprovocacovid più. E’ l’indicazione che arriva dalsulla base dei dati illustrati dalla professoressa Cheryl Cohen, scienziata del National Institute for Communicable Diseases (NICD). “In, questa è la situazione epidemiologica:si comporta in modo meno grave. I nostri dati, nel complesso, delineano un quadro positivo con una severità ridotta se paragonata a quella di altre varianti”, le parole di Cohen. Il team di ricercatori che ha elaborato i dati, però, aggiunge una considerazione: le conseguenze provocate dallanel paese potrebbero essere condizionate dall’età media molto bassa della popolazione. Inl’età media è 27,6 anni, nettamente inferiore ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una ca… - Adnkronos : Variante #Omicron, Lopalco: 'No a tampone per vaccinati, messaggio sbagliato'. - Tritti001 : Ho letto i sintomi della variante omicron, peccato mia madre non sia in grado di comunicarmeli. Non ci voleva pure… - maola_varalli : RT @GiovaQuez: In Germania verrà somministrata anche una quarta dose del vaccino anti Covid per fermare la diffusione della variante Omicro… -