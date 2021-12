Uomini e Donne: la redazione becca un altro raggiro, ecco chi è! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne: Maria De Filippi si accorge di essere stata presa in giro e perde la testa. maria de filippi arrabbiata a uedNell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda questa settimana, un nuovo caso ha interessato Maria De Filippi e tutta la redazione. Sembrerebbe, infatti, che il cavaliere luigi abbia preso in giro il programma e la stessa padrona di casa, facendola perdere le staffe. In questa edizione del dating show questa è la terza volta che accade un fatto del genere. L’ultima clamorosa presa in giro è stata quella di Andrea Nicole e il suo corteggiatore. Ma cosa è accaduto adesso? Scopriamolo insieme. Maria De Filippi perde le staffe con Luigi Questa volta nello studio a far perdere le staffe a Maria De Filippi, Luigi. Il tutto ha preso ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nuovo colpo di scena a: Maria De Filippi si accorge di essere stata presa in giro e perde la testa. maria de filippi arrabbiata a uedNell’ultima puntata diandata in onda questa settimana, un nuovo caso ha interessato Maria De Filippi e tutta la. Sembrerebbe, infatti, che il cavaliere luigi abbia preso in giro il programma e la stessa padrona di casa, facendola perdere le staffe. In questa edizione del dating show questa è la terza volta che accade un fatto del genere. L’ultima clamorosa presa in giro è stata quella di Andrea Nicole e il suo corteggiatore. Ma cosa è accaduto adesso? Scopriamolo insieme. Maria De Filippi perde le staffe con Luigi Questa volta nello studio a far perdere le staffe a Maria De Filippi, Luigi. Il tutto ha preso ...

Advertising

MSF_ITALIA : Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono res… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - eziomauro : Il pm scagiona l'ex marito che costrinse la moglie a un rapporto: 'Gli uomini devono vincere la naturale resistenza… - RaffaeleUnivers : Punto primo: Che frase è 'Gli uomini devono vincere la resistenza delle donne'? Punto secondo: Come può un coltello… - Spartaco67_ : RT @MSF_ITALIA: Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono respinti e… -